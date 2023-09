Seit 1829 feiert man in Großmühlingen im September den Pflaumenkuchenmarkt. Blecheweise Kuchen und literweise Schnaps gehen dabei traditionell über die Theke. An diesem Wochenende fand die 193. Auflage des Festes statt.

Zwei bunte Zelte und zahlreiche Ballons an der Hauptstraße bildeten den Eingang zur Händlermeile beim Pflaumenkuchenmarkt in Großmühlingen,

Großmühlingen - „Seit 12.30 Uhr sind wir ausverkauft“, heißt es am Stand der Mühlinger Landfrauen am Sonnabend. 18 Bleche Pflaumenkuchen sind bereits leer. Um diesen ganzen Kuchen zu backen, wurde sogar eine Nachtschicht eingelegt. Eine weitere ist nicht geplant. War es das für dieses Jahr mit Pflaumenkuchen in Großmühlingen? Selbstverständlich nicht.

Pflaumenkuchen und Fruchtsaftlikör

Denn nur zwei Meter weiter hat der Sportverein seinen Stand aufgebaut. Auch hier findet man den namensstiftenden Kuchen in allerlei Varianten: Mit und ohne Quark, mit und ohne Hefe, mit und ohne Streusel. Über sieben verschiedene Kuchenarten werden hier verkauft. „Eben alles, was man aus Pflaumen so machen kann“, erzählen Ingrid Scharsig und Susanne Kunze, die auch für den Sonntag noch gebacken haben. Für jeden ist also etwas dabei – vorausgesetzt, man mag Pflaumen.

Lesen Sie auch: Cycle Tour vom Bördeland nach Magdeburg

Vormittags verkaufte Susanne Kunzes Sohn Mark, amtierender Pflaumenkuchenkönig, welcher sonnabends in einem Wettbewerb ausgefochten wird, ebenfalls fleißig mit, ehe die beiden Frauen ab mittags übernehmen. Aktiv werden die vorbeigehenden Anwohner und Gäste an den Stand gewunken, denn dort gibt es auch den originalen Großmühlinger Pflaumen-Fruchtsaftlikör, gebraut von Natho’s Säfte in Welsleben, mit dem die Gäste angelockt werden.

Weniger Händlerals im letzten Jahr

Viele Gäste bleiben an den Ständen hängen und man plaudert etwas bei einem Stück Kuchen oder einem Likörchen. Darunter natürlich auch Ortsbürgermeisterin Ute Möbius (CDU). Generell ist sie mit dem Ablauf der Veranstaltung sehr zufrieden. „Was uns in diesem Jahr allerdings fehlt, sind ein wenig die Händler. Wir haben zwar mit vielen telefoniert, dennoch sind es weniger als in der Vergangenheit“, so die Bürgermeisterin aus Großmühlingen.

Reichlich Pflaumenkuchen haben die Mühlinger Landfrauen wieder gebacken, schnell war dieser ausverkauft. Am Verkaufsstand konnten zudem viele selbstgemachte Sachen gekauft werden. Foto: Mühlinger Landfrauen

Vielfältige Angebote gibt es dennoch, darunter Kleidung, Dekoration für den Garten, Honig aus Eggersdorf und einen Stand der Volkssolidarität. Zudem verkaufen die kreativen Mühlinger Landfrauen Beate, Monique, Simone, Anett, Nadine und Susi vielerlei Handwerksarbeiten. Sei es ein genähter Beutel, Kleidung für Kinder, Untersetzer oder selbstbemachter Likör.

Direkt nebenan stehen Ingrid Scharsig (l.) und Susanne Kunze für den Sportverein und bringen Pflaumenlikör und selbstverständlich Kuchen an den Mann. Foto: Louis Hantelmann

Am auffälligsten sind die beiden Holzbuden von Landfrauen und Sportverein auf alle Fälle. Anfang des Jahres restauriert und mit einladend dekorierten Auslegetischen ausgestattet, waren sie zwei Tage lang gut besucht.

Fackelumzug und Feuerwerk zum Auftakt

Bereits zum Auftakt des Festes am Freitagnachmittag pilgerten die ersten Besucher aus allen Ecken der Ortschaft aufs Festgelände. Richtig gefüllt war der Festplatz vor allem beim Fackelumzug mit Feuerwerk und der anschließenden Feier auf dem Zelt mit der Gruppe „Tänzchentee“. „Das Feuerwerk wird jedes Jahr besser“, berichtet Anett Hoffmann von den Mühlinger Landfrauen.

Kinder und Jugendliche hatten besonders viel Spaß beim Autoscooter und Karussell fahren auf dem Marktplatz. Foto: Louis Hantelmann

Am Sonnabend brauchten einige Großmühlinger etwas länger, bis sie den Weg zur Händlermeile antreten konnten. Spätestens zu den Aufführungen von Kita-Kindern und Grundschülern waren allerdings fast alle Plätze im Zelt belegt. Viele standen auf Grund der großen Hitze entlang der offenen Zeltwand oder suchten draußen Abkühlung im Schatten. „Das Wetter ist etwas zu gut“, konstatiert Ute Möbius in der Mittagshitze.

Walt Disney und der Schlossherr zu Gast

Den Auftakt zur Nachmittagsunterhaltung am Sonnabend machten die Kinder vom Haus der kleinen Strolche, die verschiedene Disney-Klassiker in bunten Kostümen aufführten. Als erstes konnten die Zuschauer „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ bestaunen, gefolgt vom „König der Löwen“ und der „Eiskönigin“. Nicht weniger kreativ waren die Friedrich-Loose Grundschüler, die als Schäfchen, Zwerge, Räuber und Enten den Geburtstag des „Schlossherren von Großmühlingen“ gefeiert haben.

Zur Ballermannparty am Abend des zweiten Festtages sorgte DJ René für die musikalische Unterhaltung. Zudem wurde der traditionelle Wettbewerb im Kirschkernspucken ausgetragen, um einen neuen Pflaumenkönig sowie -königin zu küren.

Der letzte Festtag klang vor allem mit musikalischen Auftritten von Saxofonist Rainer Schulz, „Glinde 7“ mit Irish-Folk-Musik und den „Güstener Schotten“ auf dem Zelt aus.