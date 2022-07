Großmühlingen: Im Supermarkt wächst kein Gemüse

An der Grundschule „Friedrich Loose“ im Bördeland wird es grün. Warum Schüler in einem Projekt viel über Gemüse und andere Pflanzen lernen.

Großmühlingen/Schönebeck - Wie man Gemüse anbaut, pflegt und im besten Fall auch erntet – das lernen die Schüler der Grundschule „Friedrich Loose“ in Großmühlingen in diesen Tagen in der Praxis und sehr anschaulich kennen, wie Schulleiter Frank Schiwek mitteilt. Dank eines Projektes der Bürgerstiftung Salzland-Region Schönebeck verfügt die Grundschule in Großmühlingen seit einigen Wochen über zwei eigene Hochbeete.