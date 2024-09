Erneute Debatte im Stadtrat um Zäune rings um Bogenparcours in Plötzky. Ein Antrag steht dabei im Vordergrund.

Grünes Licht für erneute Waldumwandlung in Plötzky

Der Bogenparcours in Plötzky ist umzäunt. Auch die Ufer von Gisela- und Edersee sind durch den Zaun teils abgeschirmt. Das würde die SPD/Linke/Grüne-Fraktion gerne ändern.

Schönebeck/Plötzky. - Mit einer weiteren, auf fünf Jahre befristeten, Waldumwandlung im Bereich von Gisela- und Edersee in Plötzky haben sich Schönebecks Stadträte am Donnerstagabend befasst. Konkret geht es dabei um das Areal, auf dem Torsten Sperling einen Bogenparcours samt Naturlehrpfad betreibt. Da der Betreiber der Bogensportanlage diese aber umzäunt hat – und Wald laut Gesetz für jedermann frei zugänglich sein muss – musste das Gelände in der Vergangenheit bereits „umgewandelt“ werden (Volksstimme berichtete mehrfach).