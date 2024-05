Seit rund vier Jahren betreibt Torsten Sperling eine Bogensportanlage in Plötzky. Möglich wurde das nur durch eine befristete Waldumwandlung, die nächstes Jahr ausläuft.

Bogensport in Plötzky: Wird Wald am Edersee bald erneut „umgewandelt“?

Torsten Sperling betreibt einen Naturlehrpfad und eine Bogensportanlage in Plötzky. Dazu wurde das Areal befristet umgewandelt. Doch diese Frist läuft allmählich aus.

Plötzky. - Rund vier Jahre ist es her, dass der Schönebecker Stadtrat nach einigen Diskussionen einer auf fünf Jahre befristeten Waldumwandlung in Plötzky zugestimmt hat. Dies ermöglichte Torsten Sperling seine Bogensportanlage und den Naturlehrpfad neben Gisela- und Edersee zu betreiben. Doch warum wurde das Areal überhaupt „umgewandelt“ und wie geht es weiter, wenn die Frist in naher Zukunft ausläuft?