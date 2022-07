Haben Autofahrer keine Ahnung? Das sagen Fahrlehrer aus dem Salzlandkreis

Fahrlehrer aus Schönebeck und Staßfurt beziehen Stellung zu dem ADAC-Wissenstest. Der offenbart nämlich erhebliche Wissenslücken bei Autofahrern - vor allem in Sachsen-Anhalt.

Schönebeck/Staßfurt - Die Ergebnisse der ADAC-Umfrage „Autofahrerwissen 2022“ lassen aufhorchen. In der bundesweiten Umfrage unter rund 3500 Autofahrern offenbaren sich „teils große Wissenslücken“, teilt der ADAC mit. Nur zwei Prozent der repräsentativ ausgewählten Befragten konnten die 20 Testfragen aus dem Katalog der Führerschein-Theorieprüfung zu mehr als 80 Prozent richtig beantworten. In Sachsen-Anhalt war es sogar nur ein Prozent. Über 2000 der Befragten hat den Führerschein seit mehr als 20 Jahren. Was sagen Fahrlehrer aus dem Salzlandkreis dazu?