In Schönebeck demonstrierten am Freitag mehrere Handwerksbetriebe. Damit soll verdeutlicht werden, wie unverzichtbar diese sind.

Schönebeck. - „Zeit zu machen“, lautet das Motto der bundesweiten Aktion. Doch anders als in vielen anderen Städte ruhte die Arbeit in der Elbestadt nicht für zehn Minuten. In Schönebeck wurde stattdessen demonstriert. Dazu aufgerufen hatte die Kreishandwerkerschaft. Und die Handwerker folgten.