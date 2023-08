Schönebeck - In der Ludwig-Schneider-Grundschule gab es am Montag doppelten Grund zur Freude. Ambulanz Mobile Geschäftsführer Hans-Jürgen Schwarz war zu Gast und hatte etwas Besonderes im Gepäck. An alle Erstklässler der Schule verschenkte er sein neuestes Kinderbuch „Wie die Waldtiere lernten sich zu versöhnen“. 41 Exemplare waren es, die der Unternehmer an die Erstklässler der Schneider-Schule ausgab.

„Es geht in dem Buch darum, welche Möglichkeiten es zur Konfliktlösung gibt“, umreißt er den Inhalt. Auch den anderen Erstklässler der Grundschulen im Schönebecker Stadtgebiet hatte Hans-Jürgen Schwarz das Buch geschenkt. Insgesamt sind es mehr als 300 Bücher gewesen, berichtet der Unternehmer. Bürgermeister Bert Knoblauch (CDU) hatte die Bücher mit einer persönlichen Widmung versehen. „Ich wünsche den Kindern einen guten Start in die Schule und viel Spaß beim Lesen und Rechnen lernen“, betonte das Stadtoberhaupt.

Schwarz, dreifacher Großvater, will mit den Büchern kein Geld verdienen, sondern den Kindern eine Freude machen und ihnen aktiv helfen, Lesen zu lernen.

Direktorin Heike Gruschke freut sich über die Bücherspende von Hans-Jürgen Schwarz für ihre Schüler. Doch auch sie – oder besser gesagt die Schule - konnte sich über ein Präsent - einen Spendenscheck über 750 Euro – freuen. Wie die Spende verwendet wird, dazu gibt es bereits verschiedene Ideen. „Wir wollen unseren alten Speicherraum in eine Bibliothek umgestalten“, berichtet die Direktorin über eine Möglichkeit. In der vergangenen Woche ist ein Teil des Raumes in Eigeninitiative renoviert worden. Auch andere Verwendungen seien möglich.

Im September wird die Grundschule gemeinsam mit dem Förderverein einen Sponsorenlauf organisieren, um für die vielfältigen Projekte Gelder zu sammeln.