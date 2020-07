Marion und Jochen Hesse aus Schönebeck feiern diamantene Hochzeit. Sie leben eine Leidenschaft aus, die sie immer wieder zusammenhält.

Schönbeeck (ok) l Isis, Osiris und Horus hat mancher Leser vielleicht schon einmal gehört, doch die Namen richtig einzuordnen, vermag nicht jeder. Was es mit den drei ägyptischen Göttern auf sich hat, das wissen Marion und Jochen Hesse aus Schönebeck allerdings ganz genau. Die beiden sind begeisterte Ägypten-Urlauber, waren bereits fünfmal dort und interessieren sich sehr für die Geschichte des fernen Landes. Das schreibt das Rathaus in einer Pressemitteilung.

In der Wohnung der Hesses gibt es unzählige Bücher, Figuren und Andenken an den nordöstlichen afrikanischen Staat. Von Kairo bis Luxor, von Assuan bis zum Nildelta oder wie Jochen Hesse es ausdrückt: „Von oben bis unten haben wir alles besucht und gesehen.“ Die Leidenschaft für das Reisen ist nicht das einzige Hobby, das die beiden teilen. Seit 60 Jahren sind sie verheiratet.

Schönebecks Oberbürgermeister Bert Knoblauch gratulierte ihnen vor kurzem herzlich dazu. „Eine großartige Leistung ist das, wenn man so lange zusammen bleibt.“ Bereits zu DDR-Zeiten sind Marion und Jochen Hesse gern in die Ferne geschweift, sofern dies möglich war, waren viel mit dem Trabant und dem Zelt unterwegs. Zu den beliebtesten Reisezielen zählten Bulgarien, Ungarn und Tschechien. „Wir waren gern auf Tour, egal wo es hin ging“, berichtet Marion Hesse. „Wir haben genommen was kam und das Beste daraus gemacht.“ Und während sie von ihren Reisen erzählen, dringt zuweilen die sächsische Sprache bei beiden durch. Sie leben zwar schon seit vielen Jahren in Schönebeck, doch beide stammen aus Leipzig. Dort haben sie sich vor mehr als 60 Jahren kennengelernt. Jochen Hesse hatte in einer Gießerei gelernt, seine spätere Frau war Sekretärin. „Wir hatten viele gemeinsame Interessen, waren zum Beispiel zusammen im Theater und haben dadurch viel miteinander erzählt“, berichtet die 80-Jährige. „Uns ist schnell klar geworden, dass wir zusammen bleiben wollen.“ Inzwischen haben die beiden eine Tochter, zwei Enkel und drei Urenkel.

Jochen Hesse liest viel, hat auch die Bücher über Ägypten mehr als einmal „verschlungen“. „Ich habe alles mitgenommen, was darüber an Literatur greifbar war“, sagt der 85-Jährige mit einem Lächeln im Gesicht. Die vollen Bücherregale in mehreren Zimmern sprechen Bände. Marion Hesse hat sich dem Rätseln verschrieben, löst mehrere knifflige Aufgaben am Tag und nimmt an Preisausschreiben teil. „Sie hat schon viel gewonnen“, berichtet ihr Mann stolz. Darunter eine Reise für zwei Personen nach Radeberg, inklusive Kost und Logis, Brauereiführung und Verkostung.

Eine weitere Leidenschaft von Marion Hesse ist das Sticken. Selbst hergestellte Werke verschönern unter anderem die Küche – betrachtet von Isis, Osiris und Horus.