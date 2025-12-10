Die Einheitsgemeinde hat jetzt Fördermittel für den Breitbandausbau bekommen, um „graue Flecken“ abzudecken. Die gibt es noch in einigen Dörfern, aber auch in Barby.

Glasfaserausbau in Barby: Im April wurden die orangen Kabel in der Schulzenstraße verlegt. Aktuell ist der Bereich am Marktplatz an der Reihe.

Barby. - Mit knapp 252,5 Millionen Euro fördern Bund und Land den Glasfaserausbau zwischen Zeitz und Arendsee. „Damit können bis zum Jahr 2029 insgesamt 50.000 Adressen erschlossen werden“, sagte die Ministerin für Infrastruktur und Digitales, Lydia Hüskens, bei der Übergabe von insgesamt 34 Bewilligungsbescheiden an Landräte und Bürgermeister aus ganz Sachsen-Anhalt.