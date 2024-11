Schönebeck. - „Es gibt keine Zukunft ohne die Vergangenheit“, ist Anita Balk, Vizepräsidentin des Industrie- und Kunstmuseum (Imuset), überzeugt. Und was Schönebeck in der Vergangenheit auszeichnete, davon können sich die Besucher des Museums am vergangenen Sonnabend ein konkretes Bild machen. Für die Zukunft wünscht sich Anita Balk, dass beim Besuch noch mehr hängen bleibt. Ihr Ziel: ein Museum zum Anfassen, so wie der Nachmittag der Experimente, der zum Saisonabschluss des Museums wieder durchgeführt wurde.

