Das Industrie- und Kunstmuseum Schönebeck hatte zu einer sommerlichen Feier geladen und hatten für jung und alt ein Festprogramm auf die Beine gestellt.

Im Schönebecker Museum gibt es auch beim Sommerfest Geschichte zum Anfassen und Erleben

Das Imuset feierte letztes Wochenende sein Sommerfest. Doch dies war nur eines der Veranstaltungen im Museum.

Schönebeck. - Jedes Jahr aufs Neue lässt das Industrie- und Kunstmuseum Schönebeck (Imuset) seine Besucher teilhaben an deutschland- und weltweit einmalige Exponaten. In diesem Jahr haben die Besucher seit dem 13. April die Möglichkeit, das Imuset zu besuchen.