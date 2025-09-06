Geschichte Schönebeck Im Schönebecker Museum gibt es auch beim Sommerfest Geschichte zum Anfassen und Erleben
Das Industrie- und Kunstmuseum Schönebeck hatte zu einer sommerlichen Feier geladen und hatten für jung und alt ein Festprogramm auf die Beine gestellt.
06.09.2025, 10:32
Schönebeck. - Jedes Jahr aufs Neue lässt das Industrie- und Kunstmuseum Schönebeck (Imuset) seine Besucher teilhaben an deutschland- und weltweit einmalige Exponaten. In diesem Jahr haben die Besucher seit dem 13. April die Möglichkeit, das Imuset zu besuchen.