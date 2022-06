Impfpflicht in der Pflege: Mehr als 2200 Unterschriften im Salzlandkreis

Für Beschäftigte in der Pflege gilt ab morgen die Impfpflicht. Auch im Salzlandkreis wird sie umgesetzt.

Bernburg (sl/ta) - Auf Initiative von Claudia Weiß sollte sich der Kreistag in seiner Sitzung in der vergangenen Woche mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht befassen, die nun in Kraft tritt. Die Bernburger Stadträtin und ehemalige Pflegedienstleiterin, die derzeit als Referentin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung bei der AfD-Landtagsfraktion arbeitet, hat mit zwei Mitstreitern einen Einwohnerantrag erstellt und im Salzlandkreis 2259 Unterschriften gesammelt. Es bringt ihr aber nichts.