Mit 150 Gästen wurde der Padel Planet Schönebeck offiziell eröffnet. Damit gibt es nun die zweite Anlage in Sachsen-Anhalt für Spieler, um die Trendsportart zu spielen.

In Schönebeck kann jetzt gepadelt werden.

Schönebeck. - Komplett neu ist es nicht. Bereits seit Oktober ist die Sportanlage im Lucky-Fitness in der Stadionstraße geöffnet, doch fertig war sie damals noch nicht. Ein paar kleinere Sitzgelegenheiten, die Getränkeausgabe und der Shop waren noch nicht fertig. Auch kleinere Arbeiten an den Plätzen selbst waren noch notwendig. Diese Arbeiten sind nun abgeschlossen, und so konnte Eröffnung gefeiert werden.