Vor 102 Jahren nahmen die Barbyer Maizena-Werke den Betrieb auf. Als VEB existierte die Firma bis 1992. Der millionenschwere Ersatzbau des Betriebes kam infolge des Konkurses 1990 nicht mehr zum Tragen.

Barby: Der erste Betrieb, der nach der Wende als erstes Konkurs ging

Ein Bild, das Bände spricht. Im August 1990 ging das Maisanwerk als erster DDR-Betrieb in die Geschichte ein, der Konkurs anmeldete. Das Foto zeigt Werkleiter Wolfgang Fischer auf dem maroden Verwaltungsgebäude.

Barby. - Es ist ein Archivfoto vom September 1990: Vier Kinder sitzen auf einem Gabelstapler, der in der Barbyer Karl-Liebknecht-Straße parkt. Er ist im Besitz der Maisanwerke, die seit wenigen Wochen kein VEB, kein volkseigener Betrieb mehr sind.