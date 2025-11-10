Die Mitglieder des Industriemuseums Schönebeck beauftragten die Beratungsstelle des Museumsverbandes mit einer Risikoanalyse. Die Auswertung liegt jetzt vor – mit drastischen Folgen.

Ist das Imuset in Schönebeck in Gefahr?

Geht das Licht bald aus und bleiben die Tore geschlossen? Dem Verein fehlt das Geld für dringende, erhebliche Sanierungen an den Häusern.

Schönebeck. - Der große Tisch im Versammlungsraum der Villa der Wirtschaft des Industrie- und Kunstmuseums Schönebeck (Imuset) war zu diesem Termin voll besetzt. Mit hoher Aufmerksamkeit folgten die Anwesenden – die Imuset-Leitung und interessierte Mitglieder – den Ausführungen von zwei Mitarbeitern des Gleimhauses Halberstadt. Die Nachrichten waren schockierend.