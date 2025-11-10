Liveticker
Risikoanalye Ist das Imuset in Schönebeck in Gefahr?
Die Mitglieder des Industriemuseums Schönebeck beauftragten die Beratungsstelle des Museumsverbandes mit einer Risikoanalyse. Die Auswertung liegt jetzt vor – mit drastischen Folgen.
10.11.2025, 06:02
Schönebeck. - Der große Tisch im Versammlungsraum der Villa der Wirtschaft des Industrie- und Kunstmuseums Schönebeck (Imuset) war zu diesem Termin voll besetzt. Mit hoher Aufmerksamkeit folgten die Anwesenden – die Imuset-Leitung und interessierte Mitglieder – den Ausführungen von zwei Mitarbeitern des Gleimhauses Halberstadt. Die Nachrichten waren schockierend.