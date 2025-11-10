Der Gehweg entlang des Rephuns Gartens in Zerbst ist ein echtes Risiko für Fußgänger. Doch trotz geplanter Sanierung passiert nichts. Woran liegt es?

Gefährliche Stolperfalle am Rephuns Garten: Warum die Gehwegsanierung in Zerbst auf sich warten lässt

Der Gehweg in der Jeverschen Straße in Zerbst befindet sich in einem äußerst schlechten Zustand. Seitens der Stadt ist schon länger eine Sanierung angedacht. Doch es gibt ein Problem.

Zerbst - „Betreten auf eigene Gefahr!“ Diese Warnung müsste wohl tatsächlich am Gehweg entlang des Rephuns Gartens in Zerbst angebracht werden. Das Stolper- und Sturzrisiko ist hoch und das Problem auch bekannt. Nur warum tut sich nichts?