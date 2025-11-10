Liveticker
Sanierungsprojekt stößt auf unerwartete Hürde Gefährliche Stolperfalle am Rephuns Garten: Warum die Gehwegsanierung in Zerbst auf sich warten lässt
Der Gehweg entlang des Rephuns Gartens in Zerbst ist ein echtes Risiko für Fußgänger. Doch trotz geplanter Sanierung passiert nichts. Woran liegt es?
10.11.2025, 06:45
Zerbst - „Betreten auf eigene Gefahr!“ Diese Warnung müsste wohl tatsächlich am Gehweg entlang des Rephuns Gartens in Zerbst angebracht werden. Das Stolper- und Sturzrisiko ist hoch und das Problem auch bekannt. Nur warum tut sich nichts?