Schönebeck/Barby/Söke. - In den Ferien ohne die Eltern mit einer Gruppe von Gleichaltrigen wegfahren – welcher Jugendlicher würde da schon nein sagen. Diese Gelegenheit hatten in diesen Sommer- und Herbstferien sechs Jugendliche aus dem Jugendclub „Young Generation“ in Schönebeck und dem „Teen Club“ in Barby, welche an einem Austausch mit sechs Jugendlichen der türkischen Stadt Söke teilgenommen haben. Jeweils eine Woche haben die 13- bis 19-Jährigen im anderen Land verbracht.

