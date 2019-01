Die Narren der Barbyer Heimatfreunde bereiten sich auf die diesjährige Saison vor. Es wird getanzt, gesungen, geredet und gewerkelt.

Barby l „Wo sind die Eddings?“, „Ich brauche noch Rot!“, „Wer hat die Stichsäge?“ So klingt es dieser Tage im Werkstattbereich der Barbyer Kulturhalle. Und von der Bühne tönt es: „Bitte noch mal auf Anfang! Männer, auf den Rhythmus achten!“ Das Stimmgewirr, gemischt mit Musik sowie Sägen- und Bohrgeräuschen hat System – ein närrisches System. Bei den Barbyer Heimatfreunden laufen die Vorbereitungen auf die 49. Faschingssession auf Hochtouren. Die närrische Hoch-Zeit startet diesmal zwar erst am zweiten Februar-Wochenende, doch wie immer bleibt auf der Zielgeraden noch sehr viel zu tun.

In diesem Jahr haben die Heimatfreunde ihr Faschingsprogramm mit „Glitzer, Glamour & Ganoven“ überschrieben. Neben viel Ideen- reichtum, Kreativität und Lust am närrischen Treiben bedeutet das für den fünfköpfigen Vereinsvorstand und die Trainer auch ein gehöriges Maß an Koordination. Müssen doch die Trainingspläne der sechs Tanzgruppen – von den „Tanzmäusen“ bis zum Männerballett – irgendwie mit Schule, Hausaufgaben, Familie und Dienstplänen unter einen Hut gebracht, muss in der Kulturhalle Platz für die Dekorationsbauer eingeräumt und an Kostümen oft mehr als nur einmal Hand angelegt werden.

Unvergessliche Momente

Doch die Heimatfreunde sind einmal mehr zuversichtlich, dass zur Premieren-Veranstaltung am Sonnabend, 9. Februar, ab 20 Uhr im Barbyer „Rautenkranz“ alles fertig und dem Publikum Glamour geboten wird, vieles glitzert und manche Ganoven humorvoll auf Beutezug gehen. Prinzengarde und Showballett, Schunkel- und Stimmungslieder, Büttenreden mit lokalem Kolorit, gewürzt mit fantasievollen Kostümen und Lichteffekten sollen den närrischen Besuchern unvergessliche Momente bescheren.

Bilder Geheimnisvoll verbergen diese Herren vom Ballett ihre Gesichter hinter Fächern. Die Enthüllung gibt es erst beim Fasching mit „Glitzer, Glamour und...



Al Capone: Deko-Chef Thomas Schmandt gibt dem berühmten Gangster-Boss Al Capone Feuer für die mächtige Zigarre. Foto: Frank Sieweck



Weitere Veranstaltungen mit „Glitzer, Glamour und Ganoven“ gibt es am Sonnabend, 16. Februar (20 Uhr), Sonntag, 17. Februar (15:30 Uhr) sowie am Sonnabend, 23. Februar (20 Uhr) jeweils im „Rautenkranz“.

Der beliebte Weiberfasching wird am 1. März, ab 19 Uhr in der Kulturhalle, Schloßstraße 24, gefeiert.

Wo gibt es Tickets?

Tickets für alle Veranstaltungen gibt es jeweils donnerstags und freitags von 16 bis 18 Uhr in der Kulturhalle. Reservierungen werden unter Telefon (03 92 98) 88 98 90, bei Kornmesser, entgegen genommen.