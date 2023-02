Kassensturz in Schönebeck: Wie viel Geld die Stadt einnimmt und wofür sie es ausgibt

Der Haushalt für das aktuelle Jahr wird derzeit von der Stadtverwaltung Schönebecks vorgestellt. Was passiert mit den Beträgen in Millionenhöhe?

Schönebeck - In Schönebeck dreht sich derzeit wieder alles ums Geld: Die Verwaltung stellt derzeit den Stadträten den Haushaltsplan für das Jahr 2023 vor. Umfangreich wird in dem Über 1600 Seiten umfassenden Zahlenwerk aufgeschlüsselt, wofür die Stadt plant, Geld auszugeben, mit welchen Einnahmen sie rechnet und auch wie sich die finanzielle Situation der Stadt in den folgenden Jahren entwickeln könnte.