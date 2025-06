Nach dem Wohnungsbrand in der Schönebecker Lutherstraße meldet sich Feuerwehrmann Dustin Joo zu Wort. Er findet klare Worte.

Nach Wohnungsbrand in Schönebeck: Eine der beiden Katzen, die mit Sauerstoff beatmet und so gerettet wurde.

Schönebeck. - Vor einer Woche kam es zu einem Wohnungsbrand in Schönebeck, wobei zwei Katzen gerettet wurden. Die Volksstimme veröffentlichte daraufhin am Dienstag ein emotionales Foto, das zeigte, wie Dustin Joo auf dem Boden der Lutherstraße lag, in der Hand eine Sauerstoffmaske und die Katze beatmete. Jetzt meldet sich der Feuerwehrmann zu Wort.