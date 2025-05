Eigentlich hätte Gunnar Schellenberger am Montagabend in Schönebeck nur noch nominiert werden müssen. Der Landtagspräsident zieht aber kurzfristig seine geplante Kandidatur im Schönebecker Wahlkreis zurück und präsentiert einen 42-Jährigen als Alternative. Warum er sich so entschieden hat - und wann.

Schönebeck. - Es war Montagvormittag, als bei Daniel Schlothmann-Jeschek das Telefon klingelte. Eigentlich war die Woche verplant – und auch das Wochenende. „Ursprünglich“, sagt der 42-jährige Fan des MSV Duisburg, der in Moers und Duisburg aufgewachsen ist und in Essen Volkswirtschaftslehre studiert, „wollte ich am Wochenende in die alte Heimat und mir das Niederrhein-Pokalfinale des MSV gegen Rot-Weiß Essen ansehen.“