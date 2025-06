Kein Platz für Fußgänger

Schönebeck. - Einzelfallentscheidung. Ein Wort, das sich nur eine deutsche Behörde ausgedacht haben kann. Es geht schwer von der Zunge, der einfache Bürger weiß danach auch nicht so recht, was er damit anfangen soll und am Ende ist einem damit wenig geholfen. So macht sich am Ende Hilflosigkeit und mitunter Unverständnis breit. So ging es Annett Lazay, als sie am 28. Mai die Reaktion aus der Kreisverwaltung zum Thema Zebrastreifen am Ruth-Lübschütz-Platz las. Ein Kampf, den sie inzwischen seit 2007 führt.

