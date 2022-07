Kommentar Keine Überraschung im Bauvorhaben an der Schönebecker Grundschule Käthe-Kollwitz

Wenn sich die Überraschung über eine Terminverschiebung in Grenzen hält, dann war damit zu rechnen, dass ist auch der Fall bei der Grundschule Käthe-Kollwitz und dem neuen Umzugstermin. Das findet auch der Autor des Artikels so. Was er darüber hinaus dazu zu sagen hat