Kinderärzte am Limit - nicht nur in Schönebeck

Schönebeck - Eltern, die mit ihrem Kind zum Kinderarzt wollen beziehungsweise müssen, brauchen aktuell viel Geduld. Besetzte Telefone, Bandansagen, volle Wartezimmer – vielerorts sind die Arztpraxen massiv überlastet und so ist es auch in Schönebeck und anderen Städten im Salzlandkreis. Grundsätzlich sei die „Situation der Kinderkliniken und vor allem der ambulanten Kinder- und Jugendarztpraxen in Deutschland dramatisch. Eltern kranker Kinder finden kaum noch Plätze für ihren Nachwuchs. Kinderkliniken weisen sie wegen Überbelegung ab, Praxen verhängen Aufnahmestopps“, teilt der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) in einer Pressemitteilung mit.