Weimarer Republik Kino, Klassenzimmer, Krisenjahre: Calbes kurze Blütezeit in der Weimarer Republik

Vor einhundert Jahren wurden die Menschen in der Weimarer Republik an die Wahlurnen gerufen, um einen neuen Reichspräsidenten zu wählen. Die Bürger der Kleinstadt Calbe an der Saale wählten dabei konservativ.