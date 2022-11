Kirchbauverein Schönebeck Verein läutet neues Großprojekt ein

Der Kirchbauverein Schönebeck-Salzelmen will neue Glocken für die St.-Johannis-Kirche gießen lassen. Sie sollen aus Bronze hergestellt werden. Was ist geplant?

Bad Salzelmen - Die Geschichte hat schon eine gewisse Ironie. Ausgerechnet die zu DDR-Zeiten im Jahr 1962 in Apolda gegossenen Stahlglocken sind anscheinend von höchster sozialistischer Qualität. Hergestellt zu einer Zeit der Mangelware, geben die drei unterschiedlich großen Glocken in St. Johannis noch ihre Töne von sich. Gut, nach 60 Jahren dürfen sie nur noch maximal fünf Minuten am Stück geläutet werden. Aber trotzdem. Sie sind damit wie ein bekanntes Volksauto: Die Glocken läuten und läuten und läuten. Doch was gibt es für Probleme?