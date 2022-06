Kita- und Schulessen werden in Schönebeck und Staßfurt teurer

Ob in Schönebeck oder Staßfurt: Für das Mittagessen ihrer Kinder müssen Eltern tiefer in die Tasche greifen. Wie haben sich die Preise für Essen in Kita und Schule entwickelt?

Schönebeck/Staßfurt - Die meisten Eltern wollen sicherlich, dass ihr Kind zum Mittagessen eine warme Mahlzeit auf den Tisch bekommt. Geht das Kind zur Schule oder noch in die Kita, dann sorgen in der Regel Essens-Versorger wie die „Salzlandküche“ in Staßfurt oder der Dienst „mein Menü“ in Calbe dafür, dass was gescheites auf dem Teller landet. Doch für das Mittagessen ihrer Kids müssen Eltern nun tiefer in die Tasche greifen, als noch vor einem Jahr.