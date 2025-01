Kleinmühlingen. - Mit akrobatischen Übungen und synchronen Bewegungen ist es fast wie Tanzen auf Fahrrädern: Der Radsportverein Kleinmühlingen trainiert für die Ausführung ihrer Choreografien das ganze Jahr über -mit einer Weihnachtspause. Mit dem neuen Jahr startet im Februar auch wieder die Wettbewerbssaison für die Kunstradsportler. Den ersten Pokal in diesem Jahr können die Kunstradfahrer in Sachsen-Anhalt bei der ersten von drei Pokalmeisterschaften am 8. Februar in Kleinmühlingen gewinnen. Interessierte Zuschauer sind herzlich willkommen: Ab 10 Uhr beginnt der Wettbewerb und ab 15 Uhr findet die Siegerehrung statt.

