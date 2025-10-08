Im Amtsgericht Schönebeck ist ein 27-jähriger Mann aus Calbe angeklagt. In seinem Portemonnaie, das im Fundbüro in Barby abgegeben wurde, wurde Kokain entdeckt.

Rund 0,4 Gramm Kokain sind in der Brieftasche eines Calbensers gefunden worden. Der streitet aber ab, dass die Drogen ihm gehören.

Schönebeck/Calbe. - Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wird einem 27-jährigen Mann aus Calbe im Schönebecker Amstgericht vorgeworfen. Laut Anklage der Staatsanwaltschaft wurden im Oktober 2024 0,4 Gramm Kokain im Portemonnaie des Angeklagten festgestellt. Der Geldbeutel war im Barbyer Rathaus als Fundsache abgegeben worden. Darin fanden Ordnungsamtsmitarbeiter eben auch ein Plastiktütchen mit weißem Inhalt – das sich als Kokain herausstellte – sowie ein Konsumröhrchen.