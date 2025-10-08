Die Sparkasse Altmark West und die Volksbank Südheide-Isenhagener Land-Altmark haben ihr Kooperationsprojekt in der Region gestartet. Was sich für die Kunden in Beetzendorf und Diesdorf ändert.

Novum in der Altmark: Sparkasse und Volksbank unter einem Dach

Im Volksbank-Gebäude am Beetzendorfer Beverhol hat jetzt auch die Sparkasse einen eigenen Schalter, Beratungsraum und Kundenterminal. In Diesdorf ist dafür die Volksbank mit in die Sparkassengeschäftsstelle am Markt gezogen.

BEETZENDORF/DIESDORF. - Das rot-weiße Sparkassenlogo einträchtig neben dem blauen Signet der Volksbank an der Fassade, für jedes Kreditinstitut ein eigener Schalter, Beratungsraum und Selbstbedienungsterminal – so sieht die gemeinsame Zukunft von Sparkasse Altmark West und Volksbank Südheide-Isenhagener Land-Altmark in Beetzendorf und Diesdorf aus, die jetzt eingeläutet wurde. Beide Kreditinstitute kooperieren künftig in der Region und nutzen die Räumlichkeiten des Mitbewerbers mit.