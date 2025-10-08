Kooperation statt Konkurrenz Novum in der Altmark: Sparkasse und Volksbank unter einem Dach
Die Sparkasse Altmark West und die Volksbank Südheide-Isenhagener Land-Altmark haben ihr Kooperationsprojekt in der Region gestartet. Was sich für die Kunden in Beetzendorf und Diesdorf ändert.
08.10.2025, 16:30
BEETZENDORF/DIESDORF. - Das rot-weiße Sparkassenlogo einträchtig neben dem blauen Signet der Volksbank an der Fassade, für jedes Kreditinstitut ein eigener Schalter, Beratungsraum und Selbstbedienungsterminal – so sieht die gemeinsame Zukunft von Sparkasse Altmark West und Volksbank Südheide-Isenhagener Land-Altmark in Beetzendorf und Diesdorf aus, die jetzt eingeläutet wurde. Beide Kreditinstitute kooperieren künftig in der Region und nutzen die Räumlichkeiten des Mitbewerbers mit.