  4. Schutz gegen Katastrophen: Neue Spezialfahrzeuge für Gefahrguteinsätze bei der Feuerwehr Stendal

Zwei neue Spezialfahrzeuge verstärken die Feuerwehr Stendal bei Gefahrguteinsätzen. Wie moderne Technik und bessere Ausstattung für mehr Sicherheit und Effizienz sorgen.

Von Anna Lisa Oehlmann Aktualisiert: 08.10.2025, 16:19
Robin Stoppa erklärt, bei welchen Einsätzen der neue Gerätewagen Gefahrgut den Kameraden nützlich ist.
Stendal. - Zwei neue Fahrzeuge glänzen in der Halle der freiwilligen Feuerwehr in Stendal. Für Einsätze mit Gefahrgütern und chemischen, biologischen, radiologischen und nuklearen (CBRN) Gefahren stehen dort ein Gerätewagen Gefahrgut (GW-G) und ein CBRN-Erkundungskraftwagen. Am Dienstag, 8. Oktober, sind sie offiziell in Dienst gestellt worden. Beide können ab sofort bei Einsätzen genutzt werden.