Kommentar zum Thema Jakobsweg in Sachsen-Anhalt

Der Pilgerweg verläuft durch Europa – auch durch Magdeburg und Schönebeck - bis Santiago de Compostela in Spanien. Warum das Pilgern auch heutzutage beliebt ist.

Die Kathedrale in Santiago de Compostela ist das Ziel der Pilger.

Der Jakobsweg hat keinen Anfang aber ein Ziel: die Kathedrale in Santiago de Compostela. Es gibt, am Rande bemerkt, auch die Tradition, nach Finisterre weiterzuwandern und dort symbolisch seine Schuhe in den Atlantik zu werfen.