Schönebeck - Vandalismus ist in Schönebeck nichts neues. Die Zahlen der Polizei sprechen davon, dass ein Rückgang zu verzeichnen ist. Dennoch bleibt jeder Fall einer zu viel.

Lassen Sie mich eines vorweg sagen: Nicht jeder Jugendliche der Stadt neigt zum Vandalismus oder dazu, alles kaputt zu machen. Entsprechend wären Vorverurteilung sinnlos. Nichtsdestotrotz macht es mich traurig zu sehen, wie Spielanlagen oder Erholungsbereiche, die durch die Stadt hergerichtet werden, so sinnlos beschädigt werden. Es will bei allem Verständnis, dass ich durchaus habe, auch nicht in meinen Kopf, wie jemand auf die Idee kommt, sich derart auszutoben. Es scheint dieser Tage tatsächlich bei einem gewissen kleinen Teil der Bevölkerung an Respekt zu mangeln. Respekt gegenüber anderen Menschen und auch dem Eigentum anderer. Das ist für mich unverständlich und macht mich sehr traurig.