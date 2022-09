Vor der Entscheidung Kommt der Schäferdamm in Barby Anwohner teuer zu stehen?

Am Donnerstag, 22. September 2022, ist der Stadtrat in Barby am Zuge: Wird der Schäferdamm saniert? Für die Anwohner der Groß Rosenburger Straße kann es richtig teuer werden.