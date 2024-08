Calbe. - Die Stadt Calbe will im kommenden Jahr eine Breitwellenrutsche im Freibad bauen. Das kündigte Bürgermeister Sven Hause am Montagabend bei der Sitzung des Sozial- und Finanzausschusses an. In der Investitionsplanung für das kommende Jahr hatte die Verwaltung den Bau einer Breitwellenrutsche bereits aufgenommen. In letzter Minute gab es nun noch einmal kurz vor dem Beginn der Sitzung eine Änderung.

