Schönebeck/Söke. - Der Generalkonsul der Republik Türkei in Hannover, Yusuf Arikan, hat am Donnerstag seinen Antrittsbesuch in Sachsen-Anhalt gemacht. Schönebecks Oberbürgermeister Bert Knoblauch (CDU), die Stadtratsvorsitzende Cornelia Ribbentrop (SPD) und Mitglieder des Städtepartnerschaftsvereins um dessen Vorsitzenden Markus Baudisch nahmen den Generalkonsul und seine Mitarbeiterin der diplomatischen Vertretung Ezgi Ertan Bayram herzlich in Empfang.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.