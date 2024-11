Ein Konflikt auf einer Party in Schönebeck wird zum Fall für den Strafrichter. Ein 44-Jähriger ist wegen Körperverletzung angeklagt. Doch dann nimmt der Prozess eine überraschende Wendung. Weil alles plötzlich von den Zeugen ganz anders klingt als in der Anklage der Staatsanwaltschaft.

Schönebeck. - In einer Gaststätte in Schönebeck soll es Mitte März zu einer Auseinandersetzung auf einer privaten Feier gekommen sein. Nun muss sich ein 44-jähriger Mann aus Niedersachsen, der einer der Partygäste war, wegen Körperverletzung im Schönebecker Amtsgericht verantworten. Laut Staatsanwaltschaft soll der Angeklagte einen der Gastgeber auf der Party grundlos und mit voller Wucht nach vorne gestoßen haben, sodass dieser stürzte und sich Schnittverletzungen an der Hand und Prellungen am Ellenbogen zuzog.