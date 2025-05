Der Magdeburger Verein „AllesRetter“ ist auch in Schönebeck aktiv und setzt sich gegen Verschwendung ein. An der Verteilung von Lebensmitteln gab es kürzlich Kritik. Doch weshalb?

Kritik an Lebensmittelverteilung der AllesRetter in Schönebeck

„AllesRetter“-Vereinsvorsitzende Sybille Matthes und Vereinsmitglied Falko Werner in Schönebeck. Der Verein setzt sich gegenVerschwendung ein und verteilt auch Lebensmittel - doch daran gab es kürzlich Kritik.

Schönebeck/Magdeburg. - Fast ein halbes Jahr ist der Magdeburger Verein „AllesRetter“ nun auch in Schönebeck vertreten. Der Verein setzt sich gegen Verschwendung ein, vor allem bei Lebensmitteln. An der Arbeit der Ehrenamtlichen kam jedoch kürzlich Kritik auf. So meldete sich ein Schönebecker bei der Redaktion und spricht von einem „ernüchternden ersten Kontakt“ und einer „unschönen Erfahrung“.