Zustimmung notwendig Kündigung des Kontos droht: Tausende Kunden im Salzlandkreis müssen reagieren
Rund 20.600 Bankkunden der Salzlandsparkasse müssen noch einer Änderung bei Überweisungen zustimmen – andernfalls muss die Bank die Geschäftsbeziehungen beenden.
16.09.2025, 16:00
Schönebeck/Staßfurt. - Rund 20.600 Sparkassenkunden im Salzlandkreis sollten einen genaueren Blick in ihren Postkasten oder ins Onlinebanking werfen oder mal mit ihrem Bankberater sprechen. Wer es nämlich verpennt, einer neuen Regelung zuzustimmen, dem droht im Oktober schlimmstenfalls die Kündigung des Bankkontos.