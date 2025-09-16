Rund 20.600 Bankkunden der Salzlandsparkasse müssen noch einer Änderung bei Überweisungen zustimmen – andernfalls muss die Bank die Geschäftsbeziehungen beenden.

Bankkunden müssen einer Änderung bei Überweisungen aktiv zustimmen. Mehrere tausend Sparkassenkunden im Salzlandkreis haben das noch nicht getan. Reagieren sie nicht bald, droht die Kündigung des Kontos.

Schönebeck/Staßfurt. - Rund 20.600 Sparkassenkunden im Salzlandkreis sollten einen genaueren Blick in ihren Postkasten oder ins Onlinebanking werfen oder mal mit ihrem Bankberater sprechen. Wer es nämlich verpennt, einer neuen Regelung zuzustimmen, dem droht im Oktober schlimmstenfalls die Kündigung des Bankkontos.