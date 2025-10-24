Verlockung für Betrüger Ladendiebstähle in Schönebeck nehmen zu
Neu ist es nicht, dass Supermärkte oder andere Geschäfte mit Langfingern zu kämpfen haben. Relativ neu ist der Betrug an den SB-Kassen. Das stellt die Betreiber vor eine neue Herausforderung.
Aktualisiert: 24.10.2025, 14:56
Schönebeck - Lange Schlange vor den Kassen können Supermarktkunden seit längerem umgehen, dank der SB-Kassen. Sowohl Edeka, Lidl oder Rewe haben Kunden die Möglichkeit, die eigenen Artikel einzuscannen und dann zu bezahlen.