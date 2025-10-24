weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Schönebeck
    4. >

  4. Ladendiebstähle in Schönebeck nehmen zu

Verlockung für Betrüger Ladendiebstähle in Schönebeck nehmen zu

Neu ist es nicht, dass Supermärkte oder andere Geschäfte mit Langfingern zu kämpfen haben. Relativ neu ist der Betrug an den SB-Kassen. Das stellt die Betreiber vor eine neue Herausforderung.

Von Stefan Demps Aktualisiert: 24.10.2025, 14:56
Die Zahl der Diebstähle in Supermärkten steigt an, auch betroffen sind SB-Kassen.
Die Zahl der Diebstähle in Supermärkten steigt an, auch betroffen sind SB-Kassen. Symbolbild: Swen Pförtner/dpa

Schönebeck - Lange Schlange vor den Kassen können Supermarktkunden seit längerem umgehen, dank der SB-Kassen. Sowohl Edeka, Lidl oder Rewe haben Kunden die Möglichkeit, die eigenen Artikel einzuscannen und dann zu bezahlen.