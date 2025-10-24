Einzelhandel im Harz Hammer-Insolvenz: Wie geht es nun mit Einrichtungsmarkt in Wernigerode weiter?

Die Regale sind leer, die Stimmung gedrückt: Nach der Insolvenz des Hammer-Mutterkonzerns steht die Filiale in Halberstadt vor dem Aus. Nun blicken Kunden und Mitarbeiter in Wernigerode mit Sorge auf ihre Filiale– droht die nächste Schließung?