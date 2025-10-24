Wenn Antje Reichel Trödelmärkte besucht, geschieht das im Interesse des Prignitz-Museums. Das meiste aber findet sich in der Erde, sagt die Museologin.

Nicht nur der Pferdemarkt Havelberg bietet Raritäten mit Geschichte

Museumsleiterin Antje Reichel ist immer auf der Suche nach Besonderheiten aus der Zeitgeschichte Havelbergs und der Region.

Havelberg. - Dass sie auf dem Havelberger Pferdemarkt die Sargverzierung aus Blei von einer Gruft in Krevese und damit Interessantes zu einer jungen Frau aus der Familie von Bismarck gefunden hat, ist nicht wirklich ein Zufall. Denn die Leiterin des Prignitz-Museums Havelberg, Antje Reichel, geht mit ganz bestimmtem Blick durch die Reihen der Trödelhändler. Irgendwas gibt es da immer zu entdecken.