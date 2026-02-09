Fördergelder für die Region Leader hat für die Region 2,5 Millionen Euro im Fördertopf
Es ist wieder so weit: Der Leader Bördeland e.V. hat seinen ersten Projektaufruf für das neue Jahr gestartet. Bis Ende April können wieder Projektideen eingereicht werden. Bis zu 90 Prozent Förderung sind möglich.
Bördeland. - Mit einem Fördertopf von insgesamt 2,5 Millionen Euro startet die Leader-Aktionsgruppe Bördeland ihren ersten Projektaufruf für das Jahr 2026. Kommunen, Vereine, Unternehmen und engagiert Bürger aus der Gemeinde sowie aus der Stadt Wanzleben-Börde und der Gemeinde Sülzetal werden aufgerufen, bis zum 30. April Projektideen einzureichen, die die Region nachhaltig stärken und weiterentwickeln.