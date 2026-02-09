Es ist wieder so weit: Der Leader Bördeland e.V. hat seinen ersten Projektaufruf für das neue Jahr gestartet. Bis Ende April können wieder Projektideen eingereicht werden. Bis zu 90 Prozent Förderung sind möglich.

Leader hat für die Region 2,5 Millionen Euro im Fördertopf

Die Fassade der St.-Andreas-Kirche in Biere erstahlt im neuen Glanz.

Bördeland. - Mit einem Fördertopf von insgesamt 2,5 Millionen Euro startet die Leader-Aktionsgruppe Bördeland ihren ersten Projektaufruf für das Jahr 2026. Kommunen, Vereine, Unternehmen und engagiert Bürger aus der Gemeinde sowie aus der Stadt Wanzleben-Börde und der Gemeinde Sülzetal werden aufgerufen, bis zum 30. April Projektideen einzureichen, die die Region nachhaltig stärken und weiterentwickeln.