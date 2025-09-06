Mitgestalten und profitieren: Die Leader-Aktionsgruppe Bördeland startet den zweiten Projektaufruf für 2025. Fördermittel von bis zu 90 Prozent sind möglich.

Bördeland: 2,5 Millionen Euro für neue Ideen im Leader-Topf

Auch die Kirchturmsanierung in Welsleben ist Leader gefördert.

Bördeland. - Wer seine Heimat aktiv mitgestalten, die Gemeinde mit Ideen bereichern oder ehrenamtliches Engagement fördern möchte, kann jetzt wieder Projektvorschläge bei der Leader-Aktionsgruppe einreichen. Die Lokale Aktionsgruppe Bördeland hat den zweiten Projektaufruf dieses Jahres gestartet.