Mitgestalten und profitieren: Die Leader-Aktionsgruppe Bördeland startet den zweiten Projektaufruf für 2025. Fördermittel von bis zu 90 Prozent sind möglich.

Von Bianca Heimert 06.09.2025, 06:00
Auch die Kirchturmsanierung in Welsleben ist Leader gefördert.
Auch die Kirchturmsanierung in Welsleben ist Leader gefördert. Bianca Heimert

Bördeland. - Wer seine Heimat aktiv mitgestalten, die Gemeinde mit Ideen bereichern oder ehrenamtliches Engagement fördern möchte, kann jetzt wieder Projektvorschläge bei der Leader-Aktionsgruppe einreichen. Die Lokale Aktionsgruppe Bördeland hat den zweiten Projektaufruf dieses Jahres gestartet.