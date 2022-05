LED: Wofür die Gemeinde Bördeland ihr Geld ausgibt

Jüngst fand in der Gemeinde Bördeland die Gemeinderatssitzung statt. Wofür und wie viel Geld die Gemeinde Bördeland ausgeben will.

Biere in der Gemeinde Bördeland.

Biere - Bei der Gemeinderatssitzung vergangene Woche wurde der Haushaltsplan für das laufende Kalenderjahr beschlossen. Das Ergebnis: Der Ergebnis- sowie Finanzplanhaushalt sind ausgeglichen aufgestellt. Was wurde beschlossen?

Der Haushaltsplan hat ein Volumen von 13 Millionen Euro, wie der Bürgermeister der Gemeinde Bördeland, Bernd Nimmich (SPD), mitteilt. Der neue Haushaltsplan kommt ohne neue Schulden aus und weist einen Überschuss von 598.700 Euro aus, da die ordentlichen Erträge über den ordentlichen Aufwendungen liegen. Zum Vergleich: Im Haushalt 2021 waren es 131.000,00 Euro. Damit hat sich der Überschuss im Vergleich zum Jahr 2021 um 467.700,00 Euro erhöht. Wie des Weiteren aus dem Ergebnisplan hervorgeht, prognostiziert die Gemeinde auch für die Jahre 2023 und 2024 eine kontinuierliche Erhöhung des Jahresüberschusses.

Höherer Jahresüberschuss

Der Jahresüberschuss von 598.700 Euro wird für investive Maßnahmen verwendet. Dazu zählt etwa die Straßenbeleuchtung in Biere. Diese soll auf LED umgestellt werden, wodurch mit finanziellen Einsparungen zu rechnen ist. Weiterhin sind geplant die Sanierung von kommunalen Wohnungen, Umbaumaßnahmen der Kindertagesstätten der Gemeinde, die Sanierung von Gewerbe-Räumen, die Sanierung des Hortes in Welsleben und laufende Leader-Maßnahmen wie die Sanierung der Bockwindmühle in Kleinmühlingen.

Zu den investiven Maßnahmen gehört auch das Flurbereinigungsverfahren Kleinmühlingen-Zens für die Herstellung der Straße am Anger und die dazugehörigen Erosionsschutzmaßnahmen. Der zusätzliche finanzielle Bedarf von 405300 Euro wird durch den Jahresüberschuss gedeckt.

Der Haushaltsplan gibt auch Einblick in weitere Bereiche. Die Erträge aus den Steuern etwa haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 100.000,00 Euro minimiert. Grund der Minderung im Haushaltsjahr 2022 gegenüber dem Vorjahr sind die geringeren Erträge aus der Einkommenssteuer. Die Einkommenssteuer kann von der Gemeinde jedoch nicht beeinflusst werden.

Der Haushaltsplan gibt auch Aufschluss über die Entwicklung der Personalaufwendungen, welche den größten Posten im Haushaltsplan ausmachen. Für das laufende Kalenderjahr hat die Gemeinde ca. 6 Millionen Euro eingeplant. Die tariflichen Vereinbarungen sind dabei bereits eingeplant. Die Erträge aus Gewerbesteuern werden vorsichtig geschätzt. Die Gemeinde hat dabei, basierend auf dem Ergebnis des Vorjahres, 2.710.000,00 Euro geplant.

Gemeinde muss weiter konsolidieren

Ein großer Posten im Haushaltsplan ist auch die Kreisumlage. Für 2022 müssen 2.534.600,00 Euro gezahlt werden. Die vorläufige Kreisumlage mindert sich gegenüber dem Vorjahr für die Gemeinde um 660.400 Euro. Der Schuldenstand der Gemeinde Bördeland belief sich am 31.12.2021 auf 4.527.200,00 Euro. Da die Gemeinde für die laufenden Projekte weiterhin einen hohen Liquiditätskredit benötigt, muss die Gemeinde einen Konsolidierungsplan zur Tilgung der Schulden erstellen. Dabei gibt es Konsolidierungsmaßnahmen wie die Überarbeitung der Realsteuersätze, der Hundesteuersätze, Einsparungen durch Umstellung auf LED, Bau von Solaranlagen auf kommunalen Dächern oder die Nutzung öffentlicher Räume.

Im Konsolidierungsplan enthalten sind auch sogenannte freiwillige Leistungen der Gemeinde. Diese sehen eine finanzielle Unterstützung vor – etwa für die Bibliotheken, den Sport, die Jugend- oder Seniorenarbeit. Da die Gemeinde bereits die steigenden Betriebskosten miteingeplant hat, belaufen sich diese Leistungen auf 2,2 Prozent (statt der empfohlenen 2,0 Prozent) des Haushaltsplanes.