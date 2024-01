Die Top 10 laut Klickzahlen: Was hat die Leser aus Schönebeck und Umgebung am meisten interssiert? Die zehn am häufigsten aufgerufenen Artikel aus dem Jahr 2023.

Der Fund einer Leiche am Elbufer bei Schönebeck interessierte im Jahr 2023 die meisten Online-Leser. Doch welche Artikel wurden noch besonders häufig aufgerufen?

Schönebeck. - Neben der klassischen Zeitung – sechs Mal die Woche auf Papier gedruckt und zugestellt – informiert die Volksstimme auch im Internet über Nachrichten aus Schönebeck, Calbe, Barby und dem Bördeland. Doch was hat die Online-Leser am meisten interessiert? Das zeigen die Aufrufe ganz deutlich. Es folgen die zehn am häufigsten aufgerufenen Beiträge aus dem Jahr 2023.

Leiche am Elb-Ufer

Mit fast 110.000 Aufrufen hat eine Polizeimeldung die Leser am meisten interessiert. 109.537 Mal wurde der Beitrag aus dem Februar 2023 rund um einen Leichenfund am Ufer der Elbe aufgerufen. Damals hatten Spaziergänger den leblosen Körper vorgefunden und die Polizei alarmiert.

Vorfall in Kita

Auch der Artikel „Jugendamt prüft Vorfall in Schönebecker Kita: Mutter wirft Erzieherin grobes Handeln vor – und verliert Kitaplatz“ überschritt die Marke von 100.000 Aufrufen. Insgesamt 103.038 Klicks verzeichnete der Artikel, der im Dezember online und in der gedruckten Zeitung erschienen ist. Eine Mutter prangerte den Umgang einer Erzieherin mit einem Kind an und informierte das Jugendamt.

Wehr wird gezogen

Ein Thema, das die Online-Leser der Region ebenfalls stark beschäftigte war – na klar – das Hochwasser. Kein Wunder also, dass es der Beitrag „Schönebeck: Hochwasser erreicht Scheitel – Pretziener Wehr wird gezogen“ auf den dritten Platz schafft. Mit 39.191 Klicks ist der Unterschied zu den zwei Top-Artikeln zwar deutlich, aber dennoch zählt die Berichterstattung rund um das Hochwasser in der Region zu den Themen, die großes Interesse hervorrufen.

Artikel zum Hochwasser

Gefolgt wird der Text zum Hochwasser von einem weiteren Artikel rund um die steigenden Pegel von Elbe und Saale. 34.779 Klicks erreichte der Beitrag „Elbe-Hochwasser in Schönebeck und Calbe: Straßen gesperrt, Wasserwehr aktiv“, der am 28. Dezember online erschien.

Leblose Person

Auf dem fünften Platz nach Aufrufzahlen findet sich erneut ein bedauerliches Ereignis wieder. Der Artikel „AWG-II-See: Rettungskräfte bergen leblose Person“ wurde 33.381 Mal auf der Webseite der Volksstimme aufgerufen.

Gärtner auf der Palme

Der Artikel aus der Region, der am sechst-häufigsten aufgerufen wurde, beschäftigt sich mit einem weit verbreitetem Hobby: der Kleingärtnerei. Der Artikel „Gesetz bringt Schönebecker Gärtner auf die Palme“ vom Februar 2023 verzeichnete 29.151 Aufrufe.

Kampf ums Pflegegeld

Auf Platz Sieben von Zehn findet sich ein Text rund um Bürokratie, Pflegebedürftigkeit und Geld: „Warum ein Schönebecker mit Pflegegrad 3 um sein Pflegegeld kämpfen muss“ wurde 26.620 Mal angeklickt und aufgerufen.

Tragödie in Silvesternacht

Die Tragödie aus der Silvesternacht vom Jahr 2022 zum Jahr 2023, wo ein Mann beim Zünden von Feuerwerk auf der Straße von einem Autofahrer überfahren worden ist, ist der Beitrag, der auf dem achten Platz der Aufrufzahlen steht. 26.300 Aufrufe wurden registriert. Die Volksstimme verfolgte auch den Prozess gegen den Autofahrer, der in erster Instanz schuldig gesprochen wurden. Das Urteil wurde jedoch angefochten und wird demnächst am Landgericht in Magdeburg neu aufgerollt,

Schwerer Unfall auf A14

Mit 22.739 Klicks befindet sich die Berichterstattung rund um einen LKW-Brand und einen tödlichen Unfall auf der A14 auf Platz neun. Das Unglück hatte sich im April zugetragen. Während des Einsatzes von Polizei und Feuerwehr war die Autobahn auf beiden Seiten voll gesperrt und es enstand ein Stau von rund 24 Kilometern.

See wird verkauft

Ein Thema östlich der Elbe hat es auf den zehnten Platz der Klickzahlen geschafft. Dabei ging es in Mai 2023 um die Frage: Was passiert mit dem Kolumbussee und dem angrenzenden Campingplatz? 19.844 Mal wurde der Artikel „Stadtrat stimmt für Verkauf von See und Campingplatz - Anwohner von Entscheidung enttäuscht“ aufgerufen.

In Summe verzeichnen diese zehn Beiträge 444.580 Aufrufe.