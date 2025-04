Solepark und Stadtwerke laden zum 25. Lichterfest in den Kurpark ein. Die Veranstaltung beginnt am kommenden Sonnabend schon um 15 Uhr. Was alles geplant ist.

Lichterfest in Schönebeck: Was ist geplant?

Bad Salzelmen. - Als am 10. Juni 1998 das erste Lichterfest der Neuzeit stattfand, ahnte wohl noch keiner, wie viel Atem nötig werden würde, um die Veranstaltung Jahr für Jahr auf die Beine zu stellen. Zurückblickend knüpften die Verantwortlichen des Soleparkes an eine Tradition aus den 30er Jahren an. Damals schrieb die Zeitung vom „grandiosen Beleuchtungsabend“. Den soll es am kommenden Sonanbend wieder geben.