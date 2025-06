Bördeland/Schönebeck. - Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der A14, Höhe Anschlussstelle Schönebeck in Fahrtrichtung Schwerin, sind drei Personen leicht verletzt worden. Die Polizei ermittelt zudem wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung. Was passiert ist.

