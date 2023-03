So ganz neu ist das Vorhaben, Bördeland mit lokaler erneuerbarer Energie zu versorgen, nicht. Mit zwei Bürgerversammlungen nimmt das Projekt aber nun wieder Fahrt auf. Die Idee ist weiterhin, dass die Abwärme aus dem Rechenzentrum bei Biere die Haushalte heizen soll. Neue Windräder sind ebenfalls geplant.

Ein Windpark zwischen Biere und Borne bei Nacht. Die Firma Lorica betreibt mehrere solcher Anlagen in der Gemeinde Bördeland. Nun möchte das Unternehmen ein neues Konzept auf den Weg bringen.

Biere/Eickendorf - „Für mich ist es wichtig, dass viele Eickendorfer kommen und sich das anhören“, wirbt Eickendorfs Ortsbürgermeister Martin Schmidt für ein volles Haus. Das Bierer Unternehmen Lorica führt am 16. März um 19 Uhr in der Sporthalle Eickendorf eine Informationsveranstaltung durch. Es geht um eine alternative Wärmeversorgung für Eickendorf. Und, so ist es der Wunsch des Ortsbürgermeisters, soll sich jeder Einwohner eine eigene Meinung bilden können. Dazu wäre eine Teilnahme entsprechend hilfreich.