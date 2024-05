Lösungen in Diskussion: Was hilft gegen den Verkehrslärm in Calbe?

Calbe. - Um Calbes Lärmaktionsplan geht es am Donnerstag, 16. Mai, in der öffentlichen Stadtratssitzung ab 18 Uhr im Schillergymnasium. Den Stadträten liegt hier die Einschätzung eines Fachbüros vor, wie der Straßenlärm in der Zukunft wirkungsvoller bekämpft werden kann. Das Thema hat in Calbe eine lange Geschichte. Immer wieder hatte die Stadt Lärmkartierungen in der Vergangenheit vorgenommen und dabei herausgefunden, dass auf der Durchgangsstraße zwischen Bernburg und Schönebeck von den Fahrzeugen täglich viel zu viel Lärm erzeugt wird. Die Anwohner müssen hier viel zu laute Geräusche von Autos und Lkw ertragen.